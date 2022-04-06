Жительницу Сынжерей нашли мёртвой в подвале

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41-летнюю женщину нашли в подвале собственного дома. По версии правоохранителей, жительница Сынжерейского района совершила самоубийство путём самоподжога.

Как пишет nordnews.md, житель соседнего дома почувствовал сильный запах горения. Он заглянул во двор к соседке и нашёл её обгоревший труп в подвале.

По данным полиции, никаких следов насильственной смерти обнаружено не было. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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