Жительницу Штефан-Водэ изнасиловал бывший гражданский супруг

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25-летняя жительница Штефан-Водэ сообщила в полицию об изнасиловании.

Как уточнила пресс-секретарь местной полиции Мариана Диденко, 33-летний подозреваемый – бывший сожитель потерпевшей. По словам жертвы, они распивали алкоголь в доме мужчины. После этого бывший гражданский супруг заставил женщину вступить с ним в половую связь, передаёт realitatea.md.

Полиция возбудила уголовное дело. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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