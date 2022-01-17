Жительницу Комрата, пропавшую почти месяц назад, нашли мёртвой в поле

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Тело жительницы Комрата, поиски которой велись с 25 декабря, нашли в поле между сёлами Бешалма и Томай.

Согласно полученным данным, тело женщины в минувшее воскресенье обнаружили охотники. Её опознали родственники, передаёт gagauzinfo.md. Причина смерти устанавливается.

Страдавшая провалами в памяти жительница Комрата вышла из дома 25 декабря. Поисковая операция длилась несколько недель. Добровольцы прочесывали местности вблизи села Кирсово, где женщину видели в последний раз.

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