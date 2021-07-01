Жительницу Фалешт задержали по подозрению в шантаже

Жительницу Фалешт задержали по подозрению в шантаже

Правоохранители задержали 35-летнюю женщину, которая угрожала 26-летней жительнице Бельц расправой и требовала передавать ей периодически определённые суммы денег. 

По данным пресс-службы инспектората полиции Бельц, незаконные действия подозреваемой документировались в течение трёх месяцев. В результате следственных мероприятий женщину задержали с поличным во время получения очередного транша денег.

По факту шантажа возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет или штраф до 117 500 леев.

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