Жительницу Дубоссар не могут найти несколько дней: граждан просят помочь в поисках

Жительницу Дубоссар не могут найти несколько дней: граждан просят помочь в поисках

Грекул Алла Валентиновна 1984 года рождения в ночь с 5 на 6 декабря ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 160 см, плотного телосложения. Лицо круглое, лоб высокий. Нос прямой, губы средней толщины, волосы средней длины, окрашены в тёмно-красный цвет, глаза тёмно-карие.

Пропавшая была одета в зелёную футболку, тёплые спортивные серые штаны, синий пуховик. Была обута в сапоги с мехом чёрного цвета, пишет mvdpmr.org.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Аллы Грекул, просят позвонить по телефонам 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья или в городе Дубоссары по номеру 0 (215) 3-45-63 или 0 (533) 8-15-29.

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