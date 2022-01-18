Жительнице Комрата пришёл счёт за газ в 4 раза выше её пенсии

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Пенсия – тысяча леев, а счёт за газ – больше 4 тысяч. Это история пожилой жительницы Комрата, которая не знает, как дальше жить в условиях тотального роста тарифов на коммунальные услуги.

79-летняя женщина живёт в двухкомнатном частном доме. Если в прошлом году средняя фактура за газ составляла 1500-1700 леев, то в этом году – более 4 тысяч. С учётом компенсации от правительства в размере 537 леев пожилой женщине пришлось заплатить 3 тысячи 617 леев. Еще в 100 леев обошлась оплата квитанции за электричество.

Счета за газ и электричество, превышающие её пенсию почти в четыре раза, пенсионерка оплатила из отложенных денег, которые ей удалось скопить благодаря помощи детей. Дальше платить ей за «коммуналку» уже нечем, отмечает gagauzinfo.md.

Опубликовавшие снимок в соцсетях внуки жительницы Комрата говорят, что на квитанцию «без слез не взглянуть» и «поблагодарили» власти Молдовы за «хорошие времена».

– Даже не представляю, что делают старики, у которых нет родных. Как они выживут в эту зиму? Или таким образом государство хочет их уничтожить? Да и не только их! А мы, тем временем, терпеливо ждем следующих подорожаний. Спасибо за компенсацию, она очень помогает, – подписала снимок внучка пожилой женщины.

Напомним, в Молдове стоимость одного кубометра газа с начала ноября 2021 года повысилась для населения до 11 леев, что более чем в два раза выше предыдущего тарифа. В феврале ожидается очередное повышение тарифа – он может составить около 15 леев.

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