Жительница столицы сделала ложный донос, чтобы найти потерянные вещи

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19-летнюю жительницу Кишинёва задержали по подозрению в ложном доносе.

По данным пресс-службы столичной полиции, в конце февраля текущего года девушка обратилась к правоохранителям, сообщив, что во дворе дома на улице Корнулуй сектора Буюканы на неё напал неизвестный. Злоумышленник якобы применил физическую силу и отобрал телефон Samsung J8, а также кошелёк с деньгами.

Полицейские инициировали расследование, в рамках которого было установлено, что пострадавшая сделала ложный донос. Оказалось, что она потеряла телефон и кошелёк при неизвестных обстоятельствах.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Девушке грозит штраф в размере до 32 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 2 лет лишения свободы.

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