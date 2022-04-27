Жительница столицы попалась на краже велосипеда (ВИДЕО)

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В отношении 30-летней женщины возбуждено уголовное дело.

В инспекторат полиции Рышкановки обратился мужчина и рассказал, что с лестничной площадки его дома пропал велосипед стоимостью 6000 леев. Правоохранители проверили записи с камер наблюдения, которые зафиксировали момент кражи.

Личность подозреваемой была установлена, злоумышленницу задержали. Гражданка рассказала, что украденный велосипед намеревалась продать.

Подозреваемая находится под следствием. Ей грозит штраф до 67 500 леев, работы в пользу общества или до 4 лет тюрьмы.

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