Жительница столицы обнаружила в квартире труп своего брата

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Тело 70-летнего мужчины было найдено в квартире по улице Алба-Юлия в секторе Буюканы.

В полицию обратилась сестра погибшего. Она рассказала, что пришла навестить брата, так как он давно не отвечал на звонки, и нашла его мёртвым.

На место прибыли полицейские и судмедэксперт, передаёт deschide.md. На теле не было следов насильственной смерти. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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