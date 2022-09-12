Жительница столицы обнаружила в квартире труп своего брата

Жительница столицы обнаружила в квартире труп своего брата

Тело 70-летнего мужчины было найдено в квартире по улице Алба-Юлия в секторе Буюканы.

В полицию обратилась сестра погибшего. Она рассказала, что пришла навестить брата, так как он давно не отвечал на звонки, и нашла его мёртвым.

На место прибыли полицейские и судмедэксперт, передаёт deschide.md. На теле не было следов насильственной смерти. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md