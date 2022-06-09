Жительница Сорок украла деньги и купила на них золотые украшения

Жительница Сорок украла деньги и купила на них золотые украшения

21-летняя жительница Сорок украла портфель, в котором находилось более 12 тысяч леев, и на эти деньги накупила себе золотых украшений. Инцидент произошёл вчера. 

По данным полиции, подозреваемая украла портфель из магазина на рынке. В нём было 10 000 леев и 120 евро. Девушку задержали и доставили в полицейский участок. Ранее она попадалась на мелких кражах.

Задержанная призналась полицейским, что на украденные деньги купила в ломбарде золотые украшения. По данному факту возбуждено уголовное дело, все обстоятельства выясняются.

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