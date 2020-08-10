Жительница Слободзеи смертельно ранила сожителя в ходе пьяного конфликта

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Сообщение о мёртвом мужчине с ножевым ранением в дежурную часть поступило от врачей скорой медицинской помощи. Правоохранители прибыли на место происшествия.

Подозреваемая, 39-летняя женщина, пояснила сотрудникам уголовного розыска, что накануне вечером с сожителем распивала спиртные напитки. Мужчина стал вести себя агрессивно. Между ними возникла потасовка, в ходе которой она схватила нож и нанесла оппоненту удар в бедро. Осознав содеянное, она оказала первую помощь пострадавшему, перебинтовав рану. По словам горожанки, сожитель попросил не вызывать врачей. Уложив его на кровать, женщина ушла на несколько часов к подружке. Вернувшись и обнаружив мужчину без признаков жизни, набрала номер скорой помощи.

В обстоятельствах драмы ещё предстоит разбираться. По данному факту возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступления изъято и направлено на экспертизу.

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