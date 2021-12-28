Жительница Слободзеи проведёт 7 лет в тюрьме за убийство сожителя

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39-летняя обвиняемая выпивала вместе с сожителем. В какой-то момент возникла ссора, обвиняемая ударила мужчину кухонным ножом в грудь.

Ранение оказалось смертельным: потерпевший скончался ещё до приезда скорой помощи, пишет novostipmr.com. Прибывшим к месту происшествия правоохранителям женщина поначалу говорила, что сожитель сам причинил себе телесное повреждение, но впоследствии она признала свою вину.

Гражданка состоит на учёте у нарколога как хроническая алкоголичка. Весной этого года она была осуждена за кражу и находилась на испытательном сроке.

По приговору суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Указанный срок она будет отбывать в колонии общего режима.

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