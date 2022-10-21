Жительница Шолданешт нашла за домом труп мужа

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Трагедия случилась вчера вечером. 34-летнего мужчину нашла повешенным его супруга.

Как удалось выяснить полиции, мужчина отлучился из дома. Через час сельчанка пошла искать супруга и нашла его на заднем дворе: мужчина повесился на дереве, пишет deschide.md.

Прибывшие на место случившегося эксперты не нашли на трупе следов насильственной смерти. Полиция проводит расследование трагического случая.

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