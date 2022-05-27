Жительница Рыбницы отравилась крысиным ядом

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В рыбницкую милицию позвонили из Центральной районной больницы. Медики сообщили: к ним поступила пациентка с отравлением крысиным ядом.

Правоохранители выяснили: 35-летняя женщина около двух недель назад приобрела дом в селе Воронково. Накануне решила навести в нём порядок: убрать старые вещи, вынести мусор. В момент, когда передвигала мебель, на женщину просыпался какой-то порошок с мелкими гранулами. Уже позже среди личных вещей прежних хозяев дома женщина нашла упаковку от крысиного яда. Не придав этому значения, она продолжила уборку.

Среди ночи сельчанка почувствовала недомогание: головокружение и тошноту, а когда включила свет, увидела на руках, куда попал порошок, красные пятна. Наутро – обратилась в больницу.

Врачи провели обследование пациентки. С диагнозом «отравление крысиным ядом» её госпитализировали в реанимацию.

В настоящий момент женщина проходит лечение в терапевтическом отделении. Её состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, угрозы здоровью уже нет.

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