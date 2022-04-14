Жительница Оргеева с супругом вербовала девушек для занятия проституцией

0

За торговлю людьми 38-летняя женщина была приговорена к 20 годам лишения свободы.

Подсудимая с супругом в период с 2016 по 2017 гг. завербовали пятерых социально уязвимых девушек от 23 до 28 лет. Супруги размещали девушек на съёмной квартире и находили “клиентов”. Половину полученных денег забирали за проживание и питание.

Факт торговли людьми вскрылся после того, как одна из жертв подала жалобу в Центр по борьбе с торговлей людьми.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.