Жительница Оргеева с супругом вербовала девушек для занятия проституцией

Жительница Оргеева с супругом вербовала девушек для занятия проституцией

За торговлю людьми 38-летняя женщина была приговорена к 20 годам лишения свободы.

Подсудимая с супругом в период с 2016 по 2017 гг. завербовали пятерых социально уязвимых девушек от 23 до 28 лет. Супруги размещали девушек на съёмной квартире и находили “клиентов”. Половину полученных денег забирали за проживание и питание.

Факт торговли людьми вскрылся после того, как одна из жертв подала жалобу в Центр по борьбе с торговлей людьми.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md