Жительница Кицкан обнаружила отца мертвым

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Женщина обратилась к правоохранителям. Она сообщила, что в подвале дома нашла тело отца в крови, а рядом – охотничье ружьё.

Как пишет mvdpmr.org, следственно-оперативная группа по указанному адресу прибыла незамедлительно. Выяснилось, 59-летний мужчина застрелился.

Правоохранители установили, что утром мужчина созвонился с коллегой по работе и сказал, что задержится, сославшись на плохое самочувствие. Но на работе он так и не появился. В начале восьмого утра его тело обнаружила 36-летняя дочь. Милиционерам она пояснила, что звука выстрела не слышала.

Мотивы самоубийства предстоит выяснить правоохранителям. Известно, что сельчанин в последнее время часто пребывал в депрессивном состоянии. Он страдал сахарным диабетом. В последнее время состояние его здоровья ухудшилось. Болезнь дала осложнение на зрение, развилась катаракта. На неделе у мужчины была запланирована операция.

Уже установлено, что на ружьё у погибшего имелось разрешение.

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