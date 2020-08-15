Жительница Григориополя нашла патроны во время уборки сарая

Жительница Григориополя нашла патроны во время уборки сарая

Убирая в сарае, 41-летняя жительница Григориополя в старых вещах наткнулась на металлическую коробку, обёрнутую в тряпку. Там оказались патроны. О находке женщина сообщила правоохранителям.

На место прибыла следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что ранее жилище принадлежало бабушке горожанки. В 1995 году прежняя хозяйка скончалась, и долгое время в домовладении никто не проживал. Сто штук патронов калибра 7.62 мм изъято и направлено на экспертизу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Правоохранители напоминают: при обнаружении подозрительных предметов, похожих на оружие и боеприпасы, необходимо незамедлительно сообщить в милицию. Только при добровольной их выдаче гражданин освобождается от уголовной ответственности.

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