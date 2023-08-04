Жительница Глодян попалась на продаже контрафактных алкоголя и сигарет

Жительница Глодян попалась на продаже контрафактных алкоголя и сигарет

По данным полиции, женщина поставляла спиртное и табачные изделия без документов о происхождении в местные магазины.

В ходе обысков в доме 60-летней подозреваемой полиция обнаружила 1183 литра вина, 61,5 литров этилового спирта и 1180 пачек сигарет разных марок. Общая стоимость изъятого превысила 50 000 леев.

Продукцию отправили на экспертизу, следственные действия продолжаются.

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