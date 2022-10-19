Жительница Флорешт отправляла соотечественниц в Чехию для занятия проституцией

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По данным правоохранителей, с июня по октябрь этого года 49-летняя жительница Флорештского района отправила в Чехию для оказания сексуальных услуг трех молодых бельчанок.

Девушкам разъяснили “преимущества” подобной работы и пообещали отдавать 50% заработанных денег. 18 октября организатор схемы была задержана с поличным при посадке в автобус до Чехии очередной жертвы.

При обысках полиция обнаружила тетрадь с организаторскими расчётами, визитки девушек и иные документы. В настоящее время проводятся действия для установления сообщников задержанной.

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