Неожиданная находка: жительница Дубоссар наткнулась во время уборки на гранаты

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Жительница Дубоссар во время уборки в хозпостройке частного домовладения обнаружила предметы, похожие на боеприпасы. Пенсионерка сообщила о находке правоохранителям.

На место происшествия прибыли сапёры. В сарае были изъяты граната РГД-5 с запалом УЗРГМ-2, граната Ф-1 без запала, и один предмет, похожий на запал УЗРГМ, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По словам 76-летней горожанки, боеприпасы могли принадлежать её супругу, который скончался в начале этого года. Проводится проверка.

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