Жительница Дрокии проведёт 5 лет за решёткой за мошенничество

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42-летняя женщина признана виновной в семи эпизодах мошенничества.

Подсудимая с 2019 по 2021 год ввела в заблуждение нескольких потерпевших и вынудила приобрести мобильные телефоны в кредит на своё имя. Таким способом мошенница получила шесть телефонов, которые затем продала по более низкой цене, а деньги присвоила.

В одном из случаев подсудимая, притворяясь ясновидящей, ввела в заблуждение жителя Бельц. Пообещав излечить его брата-инвалида, мошенница завладела суммой в 6000 леев.

Подсудимая признала вину по всем эпизодам.

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