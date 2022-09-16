Жительница Дондюшан выпила токсичное вещество, пытаясь покончить с собой

Жительница Дондюшан выпила токсичное вещество, пытаясь покончить с собой

46-летнюю женщину госпитализировали после попытки суицида. Случай произошел накануне в Дондюшанах.

В полицию обратилась дочь пострадавшей. Она нашла мать дома в бессознательном состоянии. Прибывшие на место полицейские выяснили, что женщина выпила вещество неизвестного происхождения. Её доставили в районную больницу, передает deschide.md.

Обстоятельства инцидента выясняются. По предварительной версии следствия, речь идёт о попытке самоубийства.

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