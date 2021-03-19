Жительница Бричан обнаружила в сарае бездыханное тело мужа

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Трагедия произошла в селе Баласинешть.

Как сообщила пресс-секретарь инспектората полиции Бричан Светлана Талпа, погибшим оказался 52-летний мужчина. Его труп обнаружила супруга, пишет deschide.md.

Признаков насильственной смерти на теле не было. Проводится экспертиза, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы писали, что утром в Фалештах нашли труп 17-летней девушки.

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