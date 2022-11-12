Жительниц Молдовы будут уведомлять о необходимости пройти скрининг на рак шейки матки

0

Женщины от 25 лет до 61 года будут автоматически уведомлены о необходимости проведения скрининга с помощью автоматизированной информационной системы “Регистр скрининга шейки матки”.

Регистр предоставит возможность отслеживать каждый случай и поможет определить у пациенток предраковую стадию или рак. Женщины, соответствующие критериям, будут проходить скрининг в заранее установленные сроки. Об этом сообщила Диана Вэлуцэ, гинеколог, руководитель Координационного подразделения по внедрению скрининга шейки матки из Института матери и ребёнка, передаёт ipn.md.

Врач отметила, что реестр основан на информационной системе со списками семейных врачей. Каждая женщина будет уведомлена по телефону, sms или посредством социальных сетей. В беседе с семейным врачом пациентка укажет, как её могут пригласить на скрининг шейки матки. Скрининг будет проводиться раз в 3 года в случае отрицательного теста. Если результат положительный, женщину будут вызывать раз в шесть месяцев или чаще.

Мы вступили в этап реализации программы. Обучаем врачей общей практики использовать этот инструмент. Нам удалось обучить медсестёр из Кишинёва, и продолжаем в районах. Когда мы познакомим все медицинские учреждения с этим инструментом, механизм станет функциональным. Намеченный срок реализации – от полугода до 12 месяцев, – пояснила Диана Вэлуцэ.

Ежегодно в Молдове с предраковыми состояниями шейки матки диагностируется 600-700 женщин, а 300-350 женщинам ставится диагноз рака шейки матки.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.