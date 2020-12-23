Жителю столицы грозит пожизненное за убийство соседа

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Полиция задержала 29-летнего жителя Кишинёва по подозрению в совершении преступления.

В середине декабря в инспекторат полиции Буюкан обратилась женщина. Она сообщила, что обнаружила в квартире труп 35-летнего знакомого. На шее погибшего были колото-резаные раны.

Личность подозреваемого в преступлении вскоре была установлена. Как оказалось, сосед заглянул к приятелю в гости. Мужчины распивали спиртное. В ходе застолья возникла ссора, которая вылилась в трагедию.

Задержанному грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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