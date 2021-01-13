Жителю столицы грозит до 2 лет тюрьмы за ложное сообщение о бомбе

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38-летний мужчина признаёт свою вину и говорит, что был пьян, когда позвонил на номер 112.

Минувшей ночью гражданин сообщил в службу 112, что на улице Марии Дрэган, в подвале многоквартирного дома, находится взрывоопасный предмет. На место выехали специализированные службы, однако подозрительных или взрывоопасных предметов обнаружено не было, пишет ipn.md.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, у задержанного уже имеются судимости. Ранее он был осуждён за кражу и торговлю наркотиками.

На этот раз ему грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или до двух лет лишения свободы.

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