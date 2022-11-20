Жителю Молдовы запретили въезд в Украину из-за фотографий Путина в телефоне

Жителю Молдовы запретили въезд в Украину из-за фотографий Путина в телефоне

Инцидент произошёл в пункте пропуска «Староказачье», сообщает point.md.

– В результате тщательного осмотра личных вещей 25-летнего гражданина Молдовы, намеревавшегося въехать в Украину, украинские правоохранители обнаружили в его мобильном телефоне материалы пророссийского пропагандистского характера, в частности, с изображением символики в поддержку армии России и фотографии российской власти, — говорится в официальном сообщении. 

Гражданину Молдовы в пропуске через украинскую границу отказали и запретили въезд на территорию соседней страны, отмечает источник.

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