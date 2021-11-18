Жителю Бричан грозит до 7 лет тюрьмы за шантаж девушки интимными фотографиями

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22-летний житель Бричанского района вымогал у 21-летней девушки деньги, угрожая разместить в интернете её интимные фотографии.

О шантаже жертва сообщила в полицию Хынчешт. Подозреваемый требовал с потерпевшей 5000 леев. В ходе обыска, проведённого в доме мужчины, полиция изъяла мобильный телефон с конфиденциальной информацией.

Подозреваемый, ранее судимый за кражу и грабёж, задержан, по факту шантажа открыто уголовное дело. Гражданину грозит от 5 до 7 лет тюрьмы и штраф от 42 500 до 67 500 леев.

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