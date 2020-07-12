Жителям страны напомнили правила поведения на воде

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Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям продолжают кампанию по предотвращению случаев утопления. Профилактические мероприятия состоялись в эти выходные на берегах озер и рек в селах Кириловка и Балабану Тараклийского района, на пляже озера в муниципии Кагул, а также в селе Крихана Веке.

Спасатели рассказали о правилах поведения на воде и оказании первой помощи более чем 350 гражданам, а также раздали информационные листовки. Население призывают избегать купания в неавторизованных для этого местах, а взрослых – тщательно следить за детьми и не разрешать им играть вблизи водоемов без присмотра. Сотрудники ГИЧС также напоминают о том, что входить в воду в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено.

Согласно информации инспектората, с начала 2020 года в реках и озерах страны утонули 37 человек, в том числе четверо детей. Кампания по предотвращению случаев утопления будет проходить до конца лета. В случае чрезвычайных ситуаций граждан просят незамедлительно звонить по номеру 112.

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