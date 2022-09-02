Жителям Кишинёва начали выдавать дрова для отопления: куда обращаться

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Кишиневский лесхоз обеспечит население дровами из расчета 3 куб.м на каждое домохозяйство. Распределение будет производиться до исчерпания имеющихся на складе запасов. Решение было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям.

По данным примарии муниципия Кишинёев, желающие получить дрова должны обращаться в ближайшее от места их проживания лесничество, передает moldpres.md.

Так, в лесничество Гидигич (ул. М. Эминеску, 59) могут обращаться жители коммун Гидигич, Гратиешть, Трушень, поселков Дурлешты и Ватра. Телефон для справок: 022710463.

В лесничество Криулян (ул. Викторией,8) – жители Крикова, коммун Ставчены и Чореску. Телефон для справок: 024822940.

В лесничество Анений-Ной (ул. Паркулуй, 17) – жители пгт. Кодру, Сынджера, коммун Бэчой и Бубуечь. Телефон для справок: 026523336.

В лесничество Вадул-луй-Водэ (ул. Штефан чел Маре, 149) – жители этого населенного пункта, а также коммуны Тогатин, сел Будешты, Крузешты и Колоница. Телефон для справок: 022416274.

Кишиневский лесхоз уточнил, что примарии указанных населенных пунктов должны представить в управления лесного хозяйства списки социально уязвимых граждан, инвалидов и домохозяйств, не имеющих другого источника отопления, кроме дров.

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