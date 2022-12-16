Жителям Гагаузии запретили въезд в Украину за “пророссийскую позицию”

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Инцидент произошёл на пунктах пропуска “Табаки” и “Виноградовка”, расположенных на территории Болградского района Одесской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили трёх граждан Республики Молдова, “лояльных к российской пропаганде и пророссийски настроенных”, сообщает topor.od.ua со ссылкой на Болградскую районную военную администрацию. Сообщается, что у них были: символика спецслужбы Российской Федерации в виде флага с логотипом “Управление ФСБ РФ по г. Москва и Московской области”, запрещённая символика в Украине в виде “георгиевской ленты”, а также “компрометирующие ВСУ” материалы в социальной сети “Одноклассники”.

Мужчинам были вынесены постановления о запрете на въезд в Украину сроком на 3 года.

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