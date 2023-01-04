Жителя Теленешт приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство собутыльника

Жителя Теленешт приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство собутыльника

Приговором Оргеевского суда 33-летний мужчина был признан виновным в совершении убийства.

В ходе расследования выяснилось, что подсудимый у себя дома распивал спиртное с односельчанином. В ходе спонтанного конфликта хозяин дома избил гостя, а затем ударил кухонным ножом в грудь и спину. От полученных ранений потерпевший вскоре скончался.

Подсудимый находился под арестом до вступления приговора в законную силу.

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