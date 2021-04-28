Жителя Сынжерей избили и ограбили в собственном доме

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В дом 49-летнего жителя села Бэлэшешть Сынжерейского района проникли двое. Воры избили и ограбили хозяина жилья.

О случившемся сотрудникам правоохранительных органов сообщил односельчанин потерпевшего. Подозреваемых удалось задержать: ими оказались двое жителей того же района.

По факту разбойного нападения полиция возбудила уголовное дело, пишет publika.md. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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