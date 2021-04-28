Жителя Сынжерей избили и ограбили в собственном доме

Жителя Сынжерей избили и ограбили в собственном доме

В дом 49-летнего жителя села Бэлэшешть Сынжерейского района проникли двое. Воры избили и ограбили хозяина жилья.

О случившемся сотрудникам правоохранительных органов сообщил односельчанин потерпевшего. Подозреваемых удалось задержать: ими оказались двое жителей того же района.

По факту разбойного нападения полиция возбудила уголовное дело, пишет publika.md. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md