Жителя столицы задержали за хранение детской порнографии

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19-летний кишинёвец задержан по подозрению в развратных действиях в отношении 14-летнего лица и хранении детской порнографии.

Правоохранители выяснили, что подростка периодически оставляли под присмотром соседа по подъезду, в том числе на ночь. На протяжении полугода подозреваемый вёл с несовершеннолетним беседы сексуального характера, трогал мальчика за разные части тела и склонял к сексуальным отношениям, периодически делая несовершеннолетнему подарки.

В телефоне подозреваемого полиция обнаружила более сотни фото- и видеофайлов с детской порнографией.

Следствие продолжается. По законодательству обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

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