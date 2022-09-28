Жителя столицы ударило током во время сбора орехов

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Инцидент произошёл накануне. В службу скорой помощи сообщили о 57-летнем мужчине без сознания.

Как выяснилось, мужчина собирал орехи при помощи металлического лома. Он случайно задел электрический кабель, и в результате удара током упал с 2,5-метровой лестницы.

Мужчину доставили в ближайший медицинский центр, где врачи провели реанимационные процедуры. Вскоре пострадавшего удалось привести в чувства и восстановить нормальный сердечный ритм, пишет echipa.md.

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