Жителя столицы накажут за ложное сообщение об угоне (ВИДЕО)

0

В полицию обратился мужчина и сообщил, что ночью со двора жилого дома был угнан принадлежащий ему автомобиль Toyota Prius. Ущерб был оценён в 200 000 леев.

В ходе расследования правоохранители изучили видео с камер наблюдения и выяснили, что на транспортном средстве со стоянки уехал сам заявитель. Мужчина признал свою вину и рассказал, что находился в гостях и забыл, где припарковал машину.

За ложный донос гражданину грозит штраф до 32 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.