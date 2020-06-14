Жителя Штефан-Водэ нашли мертвым в яме

Жителя Штефан-Водэ нашли мертвым в яме

Инцидент произошел в селе Талмаза. 54-летний мужчина был найден мертвым в яме глубиной примерно 8 метров в центре населенного пункта. 

Как выяснилось, у погибшего не было постоянного места жительства, он злоупотреблял алкоголем. На теле нашли многочисленные следы насильственной смерти. По предварительной версии, мужчину избил его 54-летний односельчанин.

Последнего задержали, он частично признал вину. Обстоятельства выясняются, пишет telegraph.md.

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