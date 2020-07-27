Жителя Рыбницы госпитализировали после падения со второго этажа

Жителя Рыбницы госпитализировали после падения со второго этажа

У 44-летнего мужчины был диагностирован компрессионный перелом позвонка. Горожанина госпитализировали в реанимационное отделение. 

В ходе разбирательства, пишет mvdpmr.org, было установлено, что травму мужчина получил двумя днями ранее. Вечером 24 июля он с соседом распивал спиртные напитки у себя дома. Приятель ушёл, квартиру запер. Не найдя ключи от входной двери, хозяин жилья решил выбраться через балкон, но не удержался и упал со второго этажа.

Мужчина получает необходимое лечение.

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