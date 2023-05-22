ЧП в Рыбнице: сельчанина переехал трактор

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Инцидент произошёл накануне в одном из сёл Рыбницкого района. О случившемся правоохранителям сообщили работники приёмного отделения центральной районной больницы, куда был доставлен пострадавший.

Как выяснилось, двое мужчин на поле вместе грузили тюки люцерны. Когда закончили, 51-летний водитель сел за руль. Сельчанин 45 лет остался в прицепе, но в какую-то секунду потерял равновесие и упал на землю. Он оказался между передним и задним колесом прицепа. В тот момент трактор, начав движение, переехал лежащего мужчину.

Водитель самостоятельно доставил пострадавшего в больницу. Пациента госпитализировали в травматологическое отделение ЦРБ, диагностировали закрытый перелом бедра. Впереди у него долгое лечение.

Правоохранители продолжают разбирательство по факту случившегося.

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