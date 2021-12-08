Жителя Оргеевского района нашли мёртвым во дворе собственного дома

Жителя Оргеевского района нашли мёртвым во дворе собственного дома

Чудовищная находка была сделана накануне в селе Чигоряны.

На теле мужчины не было следов насильственной смерти. По предварительной версии полиции, речь идёт о суициде. Все обстоятельства трагедии выясняются, передаёт deschide.md.

Стоит отметить, что это третий случай суицида за последние 24 часа. Случаи самоубийства также были зарегистрированы в Чимишлийском и Шолданештском районах.

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