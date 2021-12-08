Жителя Оргеевского района нашли мёртвым во дворе собственного дома

0

Чудовищная находка была сделана накануне в селе Чигоряны.

На теле мужчины не было следов насильственной смерти. По предварительной версии полиции, речь идёт о суициде. Все обстоятельства трагедии выясняются, передаёт deschide.md.

Стоит отметить, что это третий случай суицида за последние 24 часа. Случаи самоубийства также были зарегистрированы в Чимишлийском и Шолданештском районах.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.