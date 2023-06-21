В Оргееве застолье закончилось убийством

В Оргееве застолье закончилось убийством

Трагический инцидент произошёл в селе Гетлово. 46-летний сельчанин скончался от удара по голове тупым предметом. Правоохранители задержали 62-летнего подозреваемого.

Как выяснилось, односельчане распивали спиртное. В какой-то момент между ними случился конфликт, переросший в драку с трагическим концом.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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