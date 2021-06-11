Жителя Окницы приговорили к пожизненному сроку за насилие над дочерьми

Жителя Окницы приговорили к пожизненному сроку за насилие над дочерьми

Прокуратура Окницкого района вынесла обвинительный приговор мужчине по трём статьям: изнасилование, насильственные действия сексуального характера и домогательства.

Согласно материалам дела, с 2018 по 2020 годы ответчик склонил к действиям сексуального характера 14-летнюю дочь и приставал к её 11-летней сестре. Мать девочек в это время находилась на заработках за границей.

Старшая рассказала о произошедшем бабушке. Женщина незамедлительно сообщила об этом в полицию, было заведено уголовное дело.

Агрессора задержали. Накануне его приговорили к пожизненному тюремному заключению.

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