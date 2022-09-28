Жителя Ниспорен оштрафовали на 2,5 тыс. леев за сбор веток в лесу

Жителя Ниспорен оштрафовали на 2,5 тыс. леев за сбор веток в лесу

Житель Ниспорен собирал упавшие ветки в лесу и получил за это крупный штраф. О “злостном” нарушении рассказали в Инспекторате по защите окружающей среды.

Инспекторы заметили мужчину, который на повозке вывозил из леса упавшие после ветра ветки деревьев. Инспекторы посчитали это нарушением и оштрафовали жителя села на 2,5 тысячи леев, передает gagauzinfo.md.

Однако собранные ветки нарушителю оставили, поскольку он согласился за них заплатить.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md