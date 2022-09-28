Жителя Ниспорен оштрафовали на 2,5 тыс. леев за сбор веток в лесу

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Житель Ниспорен собирал упавшие ветки в лесу и получил за это крупный штраф. О “злостном” нарушении рассказали в Инспекторате по защите окружающей среды.

Инспекторы заметили мужчину, который на повозке вывозил из леса упавшие после ветра ветки деревьев. Инспекторы посчитали это нарушением и оштрафовали жителя села на 2,5 тысячи леев, передает gagauzinfo.md.

Однако собранные ветки нарушителю оставили, поскольку он согласился за них заплатить.

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