Жителя Кагула на вертолете доставили в Кишинев для лечения (ВИДЕО)

Жителя Кагула на вертолете доставили в Кишинев для лечения (ВИДЕО)

Аэромедицинская операция состоялась после обеда в субботу. Состояние 44-летнего мужчины из Кагула резко ухудшилось, поэтому было принято решение перевезти его в столицу. 

Пациента забрали из районной больницы Кагула и доставили в Кишинев. На протяжении всего перелета за ним следили врачи. Вертолет приземлился на стадионе “Динамо”, откуда мужчину доставили в Больницу скорой медицинской помощи.

С начала года это уже 10-я воздушная операция, осуществленная бригадой SMURD для граждан РМ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md