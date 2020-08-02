Жителя Кагула на вертолете доставили в Кишинев для лечения (ВИДЕО)

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Аэромедицинская операция состоялась после обеда в субботу. Состояние 44-летнего мужчины из Кагула резко ухудшилось, поэтому было принято решение перевезти его в столицу.

Пациента забрали из районной больницы Кагула и доставили в Кишинев. На протяжении всего перелета за ним следили врачи. Вертолет приземлился на стадионе “Динамо”, откуда мужчину доставили в Больницу скорой медицинской помощи.

С начала года это уже 10-я воздушная операция, осуществленная бригадой SMURD для граждан РМ.

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