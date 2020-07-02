Жителям города нужны хорошие дороги: генпримар проверил ход ремонта улицы Ион Пеливан

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Сегодня будут заасфальтированы 8 500 м² дороги на улице Ион Пеливан столичного сектора Буюканы. Об этом на своей странице в Telegram сообщил градоначальник.

Работы ведутся на отрезке от улицы Алба-Юлия до улицы Белинского. Ион Чебан проинспектировал ход работ и поблагодарил рабочих, которым приходится трудиться в такую жаркую погоду. Он также напомнил, что ранее была отремонтирована проезжая часть на отрезке от улицы Василе Лупу до улицы Алба-Юлия.

Жителям города нужны хорошие дороги, чтобы водителям не приходилось тратить лишние время и деньги на автосервис, – написал генпримар.

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