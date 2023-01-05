Жителя Глодян приговорили к 10 годам тюрьмы за покушение на убийство

Жителя Глодян приговорили к 10 годам тюрьмы за покушение на убийство

Суд признал 58-летнего мужчину виновным в покушении на убийство и приговорил его к 10 годам лишения свободы в пенитенциаре закрытого типа.

По данным пресс-службы прокуратуры, все произошло в августе прошлого года в Глодянском районе. Подсудимый, находясь в нетрезвом состоянии, нанес несколько ударов ножом мужчине и его сожительнице. Женщина начала звать на помощь. Преступник, испугавшись, сбежал с места происшествия. Потерпевших удалось спасти.

Подсудимый признал свою вину.

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