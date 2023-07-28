Жителя Флорешт приговорили к 3 годам тюрьмы за извлечение выгоды из влияния

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Житель Флорешт был признан виновным в извлечении выгоды из влияния и приговорен к 3 годам лишения свободы.

Согласно материалам дела, житель Флорештского района потребовал у трех человек взятку в размере 700 евро, пообещав взамен помочь получить водительские права. Следствие по уголовному делу длилось 3 месяца, а судебное разбирательство по делу проводилось в течение 2 лет и 8 месяцев, в связи с тем, что подсудимый уклонялся от явки в суд.

Мужчина был приговорен к 3 годам лишения свободы в пенитенциаре полу закрытого типа.

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