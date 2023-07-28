Жителя Флорешт приговорили к 3 годам тюрьмы за извлечение выгоды из влияния

Жителя Флорешт приговорили к 3 годам тюрьмы за извлечение выгоды из влияния

Житель Флорешт был признан виновным в извлечении выгоды из влияния и приговорен к 3 годам лишения свободы. 

Согласно материалам дела, житель Флорештского района потребовал у трех человек взятку в размере 700 евро, пообещав взамен помочь получить водительские права. Следствие по уголовному делу длилось 3 месяца, а судебное разбирательство по делу проводилось в течение 2 лет и 8 месяцев, в связи с тем, что подсудимый уклонялся от явки в суд.

Мужчина был приговорен к 3 годам лишения свободы в пенитенциаре полу закрытого типа.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md