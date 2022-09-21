Жителя Фалешт с торчащим из головы ножом доставили в больницу

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Накануне в районную больницу Фалешт поступил 60-летний мужчина с торчащим из головы ножом. Как выяснили правоохранители, ранение он получил в результате конфликта с соседом.

По данным полиции, всё произошло во вторник вечером в селе Прутень Фалештского района. Потерпевший и его 34-летний сосед распивали спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой сосед воткнул собутыльнику нож в голову, передаёт protv.md.

Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемого задержали на 72 часа. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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