Жителя Единец задержали в почтовом отделении при получении “опасной” посылки

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36-летний мужчина находится под следствием по делу о контрабанде.

Гражданина задержали после того, как он пришёл на почту за посылкой из Украины. В коробке было несколько дымовых шашек и комплектующие для оружия.

После задержания правоохранители провели обыски по месту жительства мужчины. В результате были изъяты оружие и боеприпасы, для которых необходимо специальное разрешение.

Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы, пишет jurnal.md.

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