Жителя Единец поймали на взятке

Жителя Единец поймали на взятке

29-летнего сотрудника лесхоза поймали при получении валюты. Согласно материалам дела, деньги он потребовал у молодого человека, пообещав взамен помочь получить водительское удостоверение категории В.

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, подозреваемый убедил молодого человека в том, что у него есть “связи” в Отделе регистрации транспортных средств и квалификации водительского состава и пообещал помочь сдать экзамены на получение прав, потребовав взамен 550 евро и 2 000 леев. Во время получения второго транша, в валюте, он был задержан.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор на 72 часа. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф в размере до 4 000 условных единиц или от 2 до 6 лет лишения свободы.

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